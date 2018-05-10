Во дворе на Дубнинской улице заделали дорожные ямы

Во дворе дома 4, корп. 2 по Дубнинской улице заделали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии множества глубоких ям на участке внутридворового проезда.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Восточного Дегунина Виктора Коля

«На территории по указанному адресу ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — говорится в ответе.