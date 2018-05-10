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Во дворе на Дубнинской улице заделали дорожные ямы
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Во дворе на Дубнинской улице заделали дорожные ямы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во дворе дома 4, корп. 2 по Дубнинской улице заделали дорожные ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии множества глубоких ям на участке внутридворового проезда.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Восточного Дегунина Виктора Коля.
«На территории по указанному адресу ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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