В Москве к ЧМ сотрут рекламные граффити, нарушающие права FIFA

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . В Москве сотрут граффити, нарисованные на фасадах домов, расположенных по протокольному маршруту следования участников и гостей чемпионата мира по футболу, как пояснили в мэрии, мера призвана защитить преимущественные права FIFA и ее партнёров на размещение там рекламных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента СМИ и рекламы в четверг.

В четверг в Мосгордуму был внесен законопроект об обязательном согласовании с властями нанесения надписей и граффити на здания.

"Как только весь этот пакет документов будет принят, город приступит к ревизии существующих граффити. В первую очередь будут удалены те настенные проекты, которые нарушают права FIFA. Остальные рисунки должны быть приведены в соответствиe с новым законодательством в течение полугода с момента их принятия", — рассказали в департаменте.

Принятие закона, как отметили в пресс-службе, позволит решить проблему с бесконтрольным нанесением рекламных граффити на капитальные строения.

В ведомстве пояснили, что проблема стала особенно актуальной накануне проведения чемпионата мира по футболу. «Ввиду того, что Россией приняты обязательства по защите имущественных прав FIFA и её коммерческих партнеров. Примерно треть всех рекламных граффити сосредоточены на так называемых протокольных маршрутах проезда участников и гостей чемпионата, где преимущественное право на размещение рекламы имеют FIFA и спонсоры», — рассказали в департаменте. Коммерческая реклама на этих маршрутах ограничена по объемам и «тем более не может входить в конфликт с интересами FIFA, под эгидой которой проходит чемпионат», подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в департаментe СМИ и рекламы сообщили РИА Новости, что в ближайшее время в Москве планируют запретить рекламу в виде граффити на зданиях, однако в ведомстве подчеркнули, что речь не идет о запрете граффити как такового — исключается сама возможность использования стен зданий в целях рекламораспространения. При этом в департаменте сообщили, что дизайн-проекты граффити в столице будут согласовывать в Москомархитектуре, также обязательным станет и наличие договора на исполнение таких работ при согласии не менее двух третей собственников жилья.