Власти Архангельской области в 2018 г. ожидают роста поставок дальневосточной рыбы втрое

АРХАНГЕЛЬСК , 10 мая. / ТАСС /. Власти Архангельской области в 2018 году ожидают увеличения поставок рыбы с Дальнего Востока по сравнению с 2017 годом более чем втрое, до 10 тыс. тонн. Об этом в четверг сообщил журналистам после заседания рыбохозяйственного совета области глава региона Игорь Орлов

"Мы в прошлом году получили 3 тыс. тонн [рыбы] с Дальнего Востока, в этом году мы ожидаем рост до 10 тыс. тонн. Мы находимся в состоянии переговоров, нам подтверждают намерения, до 10 тыс. тонн мы ожидаем рост объемов. Здесь последующая переработка и доставка на рынки потребления уже в европейской части России ", — сказал Орлов.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук , участвовавший в заседании, отметил, что Архангельск может стать центром перевалки и переработки дальневосточной рыбы. «Тут вопрос, кто первым возьмет на себя: Архангельск, Мурманск или Санкт-Петербург , но у Архангельска преимущество — близость к Дальнему Востоку [по сравнению с остальными портами]. Это дает возможность судну вернуться, что важно с точки зрения экономики и логистики. Это важно использовать и создать здесь центр [по переработке рыбы] », — сказал Савчук.

Савчук подчеркнул, что для переработки дальневосточной рыбы в регионе могут быть построены дополнительные заводы. «Могут дополнительные заводы появиться, потому что продукция, которая поставляется с Дальнего Востока, — минтай, сельдь, лососевые, — ее нужно перерабатывать», — сказал представитель Росрыболовства.

Первый транспорт с замороженной дальневосточной рыбой пришел в Архангельск по Северному морскому пути из Владивостока в августе 2017 года. «Теплоход „Гармония“ доставил 3 тысячи тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Отправитель груза — „Южноморская база рыбфлота“, входящая в группу компаний „Доброфлот“ ( Приморский край ).

Теплоход „Гармония“ доставил пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь 2016 год. Опыт доставки рыбной продукции в порт Архангельск из Владивостока по Северному морскому пути был предложен как альтернатива перевозке рыбы по железной дороге.