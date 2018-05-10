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Слитный купальник не помешал Виктории Боне показать аппетитные тыл и грудь на пляже в Каннах
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Слитный купальник не помешал Виктории Боне показать аппетитные тыл и грудь на пляже в Каннах 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
В Канны модель и экс-звезда реалити взяла один из своих любимых купальников — в этом ядовито-желтом пляжном наряде она уже появлялась в Instagram, а теперь решила отдохнуть у водоема на территории отеля.
Купальник у Бони слитный, но радикальное декольте и высокие вырезы на бедрах позволяют во всех подробностях разглядеть ее аппетитную фигуру.
Накануне Виктория Боня пришла на открытие Каннского кинофестиваля в соблазнительном прозрачном платье-дымке, а сразу после этого стало известно что французский журнал Elle поместил Боню на обложку и назвал топ-моделью — так что сейчас российскую звезду во Франции знают все!
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Фото:Instagram, East News
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