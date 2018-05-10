Предложено разрешить нотариусам собирать биометрические данные клиентов

Уже скоро банки начнут узнавать своих клиентов по отпечаткам пальцев, а в дальнейшем — по глазам, голосу, овалу лица и другим уникальным признакам, отличающим одного человека от другого.

Возможности, конечно, открываются фантастические. Как рассказывают эксперты, человек сможет в удаленном доступе решать важные финансовые вопросы, например, получить кредит в банке или открыть счет. По телефону. Удобно? Ответ очевиден. Однако не будем скрывать: есть и скептики, кого новшества пугают. Но можно ли остановить прогресс? Вопрос — риторический.

Напомним, в конце прошлого года глава государства подписал закон, разрешающий создать единую систему идентификации и аутентификации, содержащую биометрические данные клиентов банков.

Порядок регистрации гражданина в данной системе, включая состав сведений, необходимых для регистрации, определит правительство страны. То есть какие именно данные будут вноситься в базу — станет известно чуть позже. Вряд ли банки будут собирать полный комплект данных. По мнению экспертов, вероятно, дело ограничится отпечатками пальцев. По крайней мере — на первом этапе.

Для граждан регистрация в этой системе будет делом добровольным. Вопрос лишь в том, сможет ли человек открыть счет, не сдав пальчики?

Сейчас законодатели обсуждают предложение разрешить и нотариусам пользоваться данной системой. Многие эксперты, в том числе депутаты и сенаторы, поддержали идею. Ведь первая задача, которую решает нотариус в любом действии, это проверка личности гражданина.

Сегодня 100 процентов нотариальных действий регистрируется в Единой информационной системе нотариата

Бывало, мошенники приходили к нотариусам с фальшивыми паспортами, представлялись хозяевами квартир и пытались продать недвижимость.

Или приходили за богатым наследством под видом наследников. Иногда разоблачить обман было непросто: умелые подделки. А то и настоящие паспорта, украденные у реального хозяина. В таком случае мошенники пытались предъявить нотариусу кого-то очень похожего. Поэтому современные технологии в нотариальных конторах оказываются как нельзя кстати.

"Развитие биометрических технологий также является одним из важных инструментов для профессионального применения в нотариальной деятельности, чтобы обеспечить нотариусу максимально эффективный инструментарий для идентификации личности, снижения рисков профессиональной ответственности нотариуса, — сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик . — Опыт зарубежных коллег показывает, насколько важны такие возможности для нотариата. В этой связи актуальным выступает закон о создании биометрической системы удаленной идентификации клиентов кредитных организаций. В этой части мы считаем необходимым закрепить норму о доступе нотариусов к такой базе. Такие гарантии играют принципиальное значение и для нотариуса, и для общества в целом".

В качестве примера эксперты приводят Колумбию : нотариат этой страны стал одним из главных инициаторов повсеместного использования биометрических данных. Любой посетитель нотариальной конторы не только предъявляет документ, но и прикладывает свой палец к сканеру. Мгновенно осуществляется связь с национальной базой данных, и личность гражданина подтверждена. Криминальные истории с поддельными паспортами, загримированными мошенниками и прочими попытками использовать недостоверные данные о личности ушли в прошлое.

В открытой электронной базе данных нотариата зарегистрировано свыше 33 млн доверенностей

В национальной базе данных хранятся и доступны для подтверждения компетентным органам и, конечно же, нотариусам, биометрические данные всех граждан. У нас, подчеркнем, об обязательной регистрации своей личной биометрии речь не идет. При этом нотариусы активно развивают электронные технологии, а законодатели думают о введении электронных нотариальных действий: в некоторых случаях гражданину не придется даже приходить лично к нотариусу. Естественно, такой облегченный режим возможен далеко не всегда. Но некоторые вопросы можно будет решать дистанционно.

По словам экспертов, российская Единая информационная система нотариата, созданная Федеральной нотариальной палатой, представляет собой надежную, защищенную систему, которая уже сегодня обменивается данными с системами государственных ведомств. В этой системе регистрируются все нотариальные действия.