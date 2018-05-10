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Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Фондом по поддержке социальных проектов
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Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Фондом по поддержке социальных проектов 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Идея создания такой организации, выдвинутая Агентством стратегических инициатив, была поддержана президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. Цель фонда — формирование условий для поддержки и развития социального предпринимательства в стране. Главное здесь — переход от системы грантов к финансово устойчивым моделям в решении социальных задач.
Выполняя данную задачу Самарская область и Фонд договорились совместно предпринимать действия по увеличению количества социальных проектов и социального эффекта от них, повышению доступности финансирования для реализации социальных проектов, обеспечению социальных предпринимателей бизнес-навыкам, инфраструктурному развитию среды социальных проектов и масштабированию лучших практик.
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сотрудничество с фондом станет продолжением долгосрочного и эффективного сотрудничества между регионом и Агентством стратегических инициатив. Кроме того, в регионе есть хорошие наработки и по государственно-частному партнерству.
"Рад что фонд заинтересовал опыт Самарской области. И у вас накоплена значительная база знаний по реализации проектов, эффективным мерам поддержки. Конечно, отдельное направление, которое нас интересует — это социальное предпринимательство", — отметил он.
Евгения Шохина в свою очередь рассказала о своих впечатлениях от посещения Самары. Она отметила высокий уровень проектов, с которыми она познакомилась в регионе. Особенно высоко Евгения Шохина оценила инновационные разработки Самарского государственного медицинского университета.
"Многие из них попадут в наши программы поддержки, — подчеркнула директор фонда. — Думаю, мы сможем положить начало распространению этих бизнес-проектов на всей территории Российской Федерации. Мы рады, что начинаем работу в вашем регионе. Еще раз подчеркну, задача нашего фонда — поддержка социального предпринимательства, помощь уже действующим проектам в выстраивании более эффективной экономической составляющей: у нас действуют акселерационные программы, льготное финансирование".
Также Дмитрий Азаров пригласил фонд в качестве партнера принять участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию социальной службы, которое будет отмечаться 8 июня: «Кроме торжественных мероприятий мы планируем провести в эти дни региональный форум лучших социальных практик и инноваций, приглашаем ваш фонд к участию».
Евгения Шохина поддержала идею главы региона.
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