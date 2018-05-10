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Спасатели провели профилактический рейд в парках Тимирязевского
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Спасатели провели профилактический рейд в парках Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Сотрудники МЧС совместно с полицейскими и специалистами управы провели профилактический рейд в Тимирязевском лесопарке и сквере на Большой Академической улице. Проверка была организована в связи с наступлением периода пикников. Об этом рассказали в отделе управы Тимирязевского района по работе с населением. — В ходе рейда сотрудниками полиции и МЧС с нарушителями правил пожарной безопасности были проведены разъяснительные беседы, — пояснил представитель отдела. Подобные проверки будут проходить регулярно на протяжении всего теплого времени года. (мю)
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