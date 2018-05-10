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Челябинские подростки устроили экстремальную прогулку по крыше дома
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Челябинские подростки устроили экстремальную прогулку по крыше дома 

74.ru 55 минут назад
Фото: 74.ru
Челябинцы стали свидетелями того, как по крыше дома № 12 по улице Гагарина в Ленинском районе гуляют четверо подростков. Увиденное очевидцы сняли на видео.
— Вот такую картину сегодня увидел со своего балкона, — рассказал 74.ru один из читателей. — Разгуливают по крыше четверо ребят. Ловко перепрыгивают через провода и уходят через чердак обратно. Полицию смысла не было вызывать, к этому моменту крышу они уже покинули. Но разве чердак не должен быть закрыт? Как они туда попали?
За доступ на крышу домов отвечает управляющая компания. Получить комментарий УК «Ремжилзаказчик» по этой ситуации к моменту выхода материала не удалось.
Ранее челябинцы рассказали 74.ru об опасных играх детей на строительной площадке будущей гостиницы в Курчатовском районе. В городской администрации заверили, что попросили застройщика решить проблему. 4 мая с заброшенного здания на улице Мира упал школьник. Прохожие и дети видели, что ребёнок сорвался с карниза между первым и вторым этажами. Местные жители говорят, что по недострою школьники гуляют постоянно.
Опасные прогулки детей на крыше
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