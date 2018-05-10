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Глава Ассоциации европейского бизнеса поделился ожиданиями от ПМЭФ
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Глава Ассоциации европейского бизнеса поделился ожиданиями от ПМЭФ 

RT на русском 51 минуту назад
Глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф в беседе с RT рассказал о своих ожиданиях от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдёт с 24 по 26 мая.
«ПМЭФ — это, конечно, традиционно очень высококачественное мероприятие. Мы, как ассоциация европейского бизнеса, всегда принимаем активное участие в этом форуме, мы участвуем в разных сессиях. Для нас очень интересно слушать мнения и российских, и иностранных партнёров, как развивается международная и российская экономика», — отметил Шауфф.
Так, по его словам, АЕБ принимает участие в дискуссии по проблеме протекционизма.
«Он является очень важным и сложным явлением. Для нас очень интересно обсуждение этого вопроса», — сказал Шауфф.
Глава АЕБ также подчеркнул, что санкции определённо повлияют на дискуссию, однако оценить их влияние на уровень представления различных компаний и государственных структур можно будет уже после форума.
Ранее сообщалось, что в пленарном заседании ПМЭФ примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
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