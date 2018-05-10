Собянин обсудил разработку стратегии развития образования с молодыми директорами школ

Сергей Собянин посетил школу № 2114, где встретился с членами Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций.

На встрече обсуждался проект Стратегии развития столичного образования, подготовку которого по инициативе мэра ведет педагогическое сообщество города. В разработке Стратегии-2025 активно участвуют молодые директора школ.

Работа над проектом началась в феврале этого года. За это время уже провели более сотни мероприятий различных форматов с участием представителей профессионального и экспертного сообщества. Всего в них приняли участие более 20 тысяч человек.

Обсуждению будущей Стратегии-2025 посвящены также передачи Московского образовательного интернет-телеканала — программы «Вызов будущего», «Вызов: азарт и опыт», «Школа. Детали», «Итоги недели с директором школы» и так далее.

Предполагается, что Стратегия-2025 станет живым, творческим документом, указывающим общие направления развития отрасли. Ее идеи будут использоваться для разработки и реализации конкретных проектов, повышающих качество и доступность столичного образования. Формальное утверждение Стратегии не планируется.

Молодежную ассоциацию руководителей образовательных организаций создали в мае 2016 года. В нее входят 107 молодых директоров государственных и частных школ Москвы . Председатель ассоциации — директор школы № 1468 Илья Бронштейн

Среди основных направлений деятельности ассоциации экспертная работа, медийное продвижение столичной системы образования, формирование корпоративного сообщества системы, содействие профессиональному становлению молодых руководителей и росту качества образования в московских школах. В планах ассоциации создать отделения в регионах России , перенимающих опыт Москвы по организации и развитию системы образования.

Московскую школу № 2114 создали в 2014 году. В настоящее время это крупный образовательный комплекс района Северное Бутово, в состав которого входят пять школьных зданий и девять зданий для дошкольников.

В школе работают 189 учителей, 132 воспитателя дошкольных групп и иные педагогические работники. Всего здесь обучаются 5 126 детей. Дополнительным образованием охвачено 88% учащихся.