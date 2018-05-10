Глава управы Тимирязевского района поздравил ветеранов на дому 

В преддверии Дня Победы глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко со своим заместителем Денисом Кануковым посетил на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления принимали Валентина Агеева, Антонина Кустова, супруги Эдуард и Роза Коган. Об этом сообщил глава управы. — Еще перед праздником в квартирах ветеранов силами ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» проводился ремонт в рамках программы «Ремонт ветеранам», — рассказал Панасенко. Александр Панасенко пожелал фронтовикам долгих лет жизни, крепкого здоровья и радости в каждом мгновении. (мю)