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Глава управы Тимирязевского района поздравил ветеранов на дому
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Глава управы Тимирязевского района поздравил ветеранов на дому 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В преддверии Дня Победы глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко со своим заместителем Денисом Кануковым посетил на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Поздравления принимали Валентина Агеева, Антонина Кустова, супруги Эдуард и Роза Коган. Об этом сообщил глава управы. — Еще перед праздником в квартирах ветеранов силами ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» проводился ремонт в рамках программы «Ремонт ветеранам», — рассказал Панасенко. Александр Панасенко пожелал фронтовикам долгих лет жизни, крепкого здоровья и радости в каждом мгновении. (мю) ‎
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