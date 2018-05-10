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Uber будет сотрудничать с NASA
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Uber будет сотрудничать с NASA 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Во время проходящего в Лос-Анджелесе Uber Elevate Summit компания Uber подписала второе соглашение Space Act Agreement с NASA. В соответствие с ним, стороны должны разработать симулирующую модель городского авиатранспорта. Uber заинтересован в сотрудничестве с государственным агентством, чтобы иметь влияние на подготовку законодательства, касающегося этой области авиации и транспорта. Первое соглашение Uber и NASA, от ноября 2017 года имело начальный и декларативный характер. Только второе соглашение включает более конкретные, практические позиции. В соотвествие с соглашением, Uber будет поставлять NASA подробные сведения, касающиеся планов использования летающих такси. Агентство будет использовать их для симуляции полетов в воздушном пространстве города Даллас-Форт-Ворт (вторым городом для тестирования должен стать Лос-Анджелес). Сценарий симуляции коснется авиационного движения малых воздушных судов, избежания столкновений и ограничения их последствий, а также управления воздушным движением.Uber предполагает, что его летающий такси будут оперировать с крыш высоких зданий. Каждая взлетно-посадочная площадка будет способна принимать 200 операций в сутки. В среднем полет будет продолжаться 5 минут вместо 3-минутно езда на автомобиле. Летающее такси — UberAIR, над которой работают специалисты Uber, обладает четырьмя несущими винтами и одним маршевым, придающим воздушному судну поступательное движение. Все винты будут иметь электрический привод. Те 300-400 метров. Целевой проект может иметь иную конструкцию, чем предполагается. Демонстрация полнофункционального воздушного такси состоится во время World Expo в Дубай. Экспериментальная система может начать функционировать уже в 2020. А в 2028 году предполагается, что воздушные такси будут обслуживать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе как привычный вид городского транспорта. В проектировании новых транспортных средств Uber сотрудничает не только с NASA. Компания заключила также контракт с US Army. На начальные работы над транспортным средством, пригодным для военных целей, армией выделен один миллион долларов, что составляет половину необходимой суммы. Вторую половину покрывает разработчик.
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