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В библиотеке на Дубнинской проведут «Экологический марафон»
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В библиотеке на Дубнинской проведут «Экологический марафон» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В среду, 16 мая, в детской библиотеке № 35 на Дубнинской улице состоится «Экологический марафон» для юных натуралистов.
Как сообщила заведующая учреждением культуры Наталья Кузнецова, мероприятие проведут сотрудники Мосприроды.
— Во время викторины читатели смогут не только испытать себя в качестве исследователей флоры и фауны, но и узнать много нового о жизни и повадках братьев наших меньших, — поделилась Кузнецова.
Участников будут ждать к 14.00. Вход свободный.
Напомним, детская библиотека № 35 находится по адресу Дубнинская улица, дом 6, корпус 1. (мю)
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