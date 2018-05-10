В библиотеке на Дубнинской проведут «Экологический марафон»

В среду, 16 мая, в детской библиотеке № 35 на Дубнинской улице состоится «Экологический марафон» для юных натуралистов.

Как сообщила заведующая учреждением культуры Наталья Кузнецова , мероприятие проведут сотрудники Мосприроды.

— Во время викторины читатели смогут не только испытать себя в качестве исследователей флоры и фауны, но и узнать много нового о жизни и повадках братьев наших меньших, — поделилась Кузнецова.

Участников будут ждать к 14.00. Вход свободный.

Напомним, детская библиотека № 35 находится по адресу Дубнинская улица, дом 6, корпус 1. (мю)