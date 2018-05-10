Поехавшие обложки: осторожно, эти книги могут свести с ума своим дизайном

Современная литература изобилует не только шедеврами философской мысли и богатствами художественного вымысла, но и уникальными дизайнерскими решениями, которые можно заметить на обложках множества книг.

Им даже посвящено целое сообщество во «ВКонтакте» под названием «Поехавшие обложки».

Здесь и далее фотографии сообщества «Поехавшие обложки» во «ВКонтакте»

В нем пользователи делятся странными и смешными обложками фантастики «категории В», остросюжетных детективов и просто книгами с абсурдными названиями. Иногда на страницах таких книг появляются знаменитые актеры, которые даже не подозревают о существовании этих произведений.

Администратор паблика «Поехавшие обложки» в беседе с изданием Tjournal рассказал, что сообщество существует с 2015 года.

«В настоящее время большую часть публикуемых обложек присылают подписчики. А пару лет назад, когда мы только начинали, просто искали разделы с отечественной сказочной и научной фантастикой на сайтах библиотек и в интернет-магазинах. Там чуть ли не каждая вторая обложка как будто создана для нашей группы», — рассказал он.

Playboy собрал самые запоминающиеся экземпляры «поехавших обложек», которые наверняка сейчас украшают многочисленные полки книжных магазинов.