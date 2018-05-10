Эксперты: российский рынок халяльных продуктов ждет гарантированный рост

КАЗАНЬ , 10 мая. / ТАСС /. Рынок халяльных продуктов и услуг в России и за рубежом ожидает рост, но он еще недостаточно и неравномерно сформирован. Такое мнение выразили эксперты на сессии, посвященной национальным стандартам халяль в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

"Рынок халяль к 2022 году должен превысить $2 трлн, согласно общестатистическим ведомостям. Данная статистика подчеркивает важность халяльного рынка", — сказал генеральный секретарь Международного форума аккредитации халяль (IHAF) Мухаммед Салех Бадр.

Задачу развития халяльного рынка должно решить внедрение универсальных стандартов в глобальном масштабе. «Ведомства, которые выдают сертификаты, являются очень важным элементом, поскольку они должны как правительству, так и потребителям давать уверенность, что продукты соответствуют стандартам шариата, эти органы должны быть благонадежными», отмечает он.

По мнению генсека IHAF, за последние 20 лет система рынка халяль получила интенсивный рост и эволюционировала в развитии. «Многие годы концепции халяль были сведены лишь к нескольким протоколам — скажем, к отсутствию алкоголя и процедуре забоя животных, — а в более широком контексте не рассматривались… За последние два десятилетия рынок халяль-продукции превратился из эксклюзивной ниши в глобальный феномен. Халяльные продукты ранее были всего лишь концентрацией ингредиентов пищевых продуктов, сейчас они используются в косметике, фармацевтике, туризме, услугах», — сказал он.

С экспертом согласен и президент Совета всемирного халяль саммита Юнус Эте: в частности, он подчеркнул, что с ростом мусульманского населения будет расти и объем халяльного рынка. «Мусульмане — вторая по численности часть населения на планете… считается, что к в 2030 году их количество займет 27%. Это очень мощный рынок, который включает большое количество подсекторов: напитки и пища, оборудование, упаковка, косметика, личная гигиена, медицина, фармацевтические продукты, проживание и туризм, исламские финансы, обучение, франшизы», — отметил Эте.

По его словам, рост халяльного рынка с каждым годом будет составлять 5-10%. «За последние два десятилетия халяль-рынок превратился из эксклюзивной ниши для мусульманских потребителей в динамичный глобальный рынок — феномен, который будет играть значительную роль в будущем мировой экономики», — сказал представитель Совета всемирного халяль саммита.

Российский халяльный рынок недостаточно сформирован

Халяльный рынок в России еще не до конца и довольно неравномерно сформирован, и в этом плане еще есть над чем работать, считает муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

"Рынок халяльной продукции в России находится на стадии роста и еще недостаточно сформирован не только в пищевой, но и в других отраслях. Так что этот рынок весьма привлекателен для бизнеса. Серьезным стимулом для производства и сертификации халяль являются большие возможности в плане экспорта мусульманских стран, однако в России заметна большая неравномерность в производстве халяльной продукции — дела хорошо обстоят в центральной части России, на Кавказе, противоположная ситуация Восточная, Западная Сибирь, Дальний Восток и регионы за Полярным кругом. В данных областях остаются высокие, но еще нереализованные возможности для халяльного бизнеса — необходимо налаживать систему логистики и поставок продуктов в данные регионы", — сказал Самигуллин.

В то же время в России уже сделаны первые шаги в вопросах развития системы стандартизации халяль, отметил он. «Татарстан является первым регионом в России, который в 2009 году в Росстандарте зарегистрировал систему добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие канонам ислама — системы халяль. За 9 лет функционирования системы комитетом по стандартам халяль Духовного управления мусульман Татарстана сертифицировано более 200 предприятий», — сказал он, уточнив, что созданная структура активно взаимодействует с подобными организациями из исламских стран.

В 2017 году в Татарстане заработал технический комитет по стандартизации услуг и товаров халяль. Эта структура, по словам муфтия, создана с учетом разрозненности национальной стандартной системы сертификации халяль. Такая разобщенность представляет серьезную проблему для российских потребителей-мусульман, указал Самигуллин. «Она (эта разрозненность — прим. ТАСС) негативным образом влияет не только на развитие самой халяль-отрасли, но и на рост взаимной торговли между мусульманскими странами», говорит он.

KazanSummit

KazanSummit — главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Саммит проходит в Казани 10-12 мая в десятый раз, его ключевой темой в 2018 году стал «Халяльный образ жизни». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.