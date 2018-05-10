Домохозяйка вышла из скорлупки

С эпохой СССР ассоциируется образ женщины-работницы. Однако до 1950-х годов еще очень многие гражданки, выйдя замуж, становились домохозяйками. Но и им не давали замкнуться в кухонной «скорлупке». В заметке 1931 года рассказывается, как домохозяек обучали рабочим профессиям. А в материале 1936 года — о том, как жены инженеров и управленцев взяли в свои руки заботу о бытовой сфере предприятий, на которых работают их мужья: следят за благоустройством общежитий и столовых.

От плиты перешли к станку

«Сокольнический район вступил в культаврал Для ликвидации прорывов в ликбезе мобилизовано 463 комсомольца. Под руководством штаба комсомольцы и секционеры провели большую агитационную работу: устраивали громкие читки для неграмотных и малограмотных, организовали консультации, привлекали в школы ликбеза целые группы и одиночек Штаб культаврала вовлек 200 домашних хозяек в техническую учебу. Домашние хозяйки прикреплены к различным предприятиям, где проходят производственную практику. По окончании производственной практики они остаются на постоянной работе. Уже переведены на постоянную работу практикантки из домашних хозяек на Биостанции, Хлебозаводе, фабрике Бабаева».

Завод — это большая семья

«На всесоюзном совещании жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности тов. Таранова из Выксунского металлургического комбината рассказывает, как в течение двух месяцев в общежитиях создана уютная обстановка, обеды в столовой стали вкуснее. Открыты ясли Обращаясь к тов. Буденному, т. Таранова заявляет: — К 9 марта мы выпустили первых 9 ворошиловских стрелков.

Об огромном размахе женского движения на Сталинградском тракторном заводе имени Дзержинского говорит т. В. И. Машевская. Здесь на заводе организованы кружки английского и немецкого языков, кружок изо и т.д. Развернулась большая культурно-просветительская работа».