Башня XV века в Шотландии продается за 3,9 млн фунтов стерлингов

МОСКВА , 10 мая — РИА Недвижимость. Башня XV века в Шотландии выставлена на продажу за 3,9 миллиона фунтов стерлингов, говорится в материалах на сайте Knight Frank.

Башня Акергилл (Ackergill Tower) относится к концу XV века, но была значительно расширена в середине XIX века знаменитым шотландским архитектором Дэвидом Брюсом , а затем обновлена в XXI веке, сообщается в них.

В настоящий момент башня используется как отель и может быть использована как в этой роли, так и в качестве частной резиденции или место для проведения корпоративных встреч и развлечений, добавляется в сообщениию

Башня продается вместе с тремя прибрежными укреплениями XIX века — No Man's Fort, Spitbank Fort и Horse Sand Fort — у пролива Солент. Эти объекты стоят 11 миллионов фунтов стерлингов, отмечается в нем.