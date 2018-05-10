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Башня XV века в Шотландии продается за 3,9 млн фунтов стерлингов
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Башня XV века в Шотландии продается за 3,9 млн фунтов стерлингов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Башня XV века в Шотландии выставлена на продажу за 3,9 миллиона фунтов стерлингов, говорится в материалах на сайте Knight Frank.
Башня Акергилл (Ackergill Tower) относится к концу XV века, но была значительно расширена в середине XIX века знаменитым шотландским архитектором Дэвидом Брюсом, а затем обновлена в XXI веке, сообщается в них.
В настоящий момент башня используется как отель и может быть использована как в этой роли, так и в качестве частной резиденции или место для проведения корпоративных встреч и развлечений, добавляется в сообщениию
Башня продается вместе с тремя прибрежными укреплениями XIX века — No Man's Fort, Spitbank Fort и Horse Sand Fort — у пролива Солент. Эти объекты стоят 11 миллионов фунтов стерлингов, отмечается в нем.
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