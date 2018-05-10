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В Кремле обозначили сроки объявления нового состава правительства
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В Кремле обозначили сроки объявления нового состава правительства 

Авторадио 1 час назад
Новое российское правительство может быть назначено на этой или на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что такие сроки на формирование кабинета министров отведены в Конституции. Ранее глава государства подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность премьер-министра. Сегодня председатель правительства провел первое официальное совещание после назначения. Оно было посвящено реализации нового майского указа главы государства. На нем, в частности, присутствовали вероятные члены новой команды, названные Медведевым кандидатами в вице-премьеры, — Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов и первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов. На совещании премьер назвал задачи, стоящие перед будущим кабинетом очень сложными» и призвал найти деньги на реализацию майского указа.
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