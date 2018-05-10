Минфин предложил привязать зарплаты во ФГУПах к министерским

Минфин разработал законопроект, предусматривающий изменение системы оплаты труда работников федеральных бюджетных, казенных и автономных учреждений. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

«При установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, при принятии решений по премированию (материальному стимулированию) работников федерального учреждения, созданного для обеспечения реализации полномочий федерального государственного органа, руководитель такого федерального учреждения должен исходить из необходимости обеспечения непревышения среднемесячной заработной платы работников федерального учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) над среднемесячной оплатой труда федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (далее — работники), федерального государственного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя этого федерального учреждения», — говорится в законопроекте.

Отмечается, что ограничение не будет распространяться на отдельные категории работников федеральных учреждений, в отношении которых законодательством установлены отдельные требования по уровню зарплаты.

В пояснительной записке к законопроекту также уточняется, что ограничения не будут распространяться на категории работников федеральных учреждений, попадающие под действия «майских указов» президента от 2012 года.