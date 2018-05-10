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Сочинившая историю о своём изнасиловании тюменка пойдёт под суд
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Сочинившая историю о своём изнасиловании тюменка пойдёт под суд 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней тюменки, выдумавшей историю об откровенных приставаниях к ней незнакомца. Горожанка написала заявление в полицию, но в ходе расследования было выявлено, что её данные не соответствуют реальному положению дел. — Утром 23 февраля этого года обвиняемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением, указав, что её изнасиловал молодой человек, с которым она познакомилась в одном из мессенджеров. В ходе доследственной проверки удалось установить, что сообщённые сведения не соответствуют действительности. В связи с этим в отношении неё было возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе областного СКР. Теперь в этой истории разбирается прокуратура, а дело о ложном доносе рассмотрят в суде. Именно тут горожанке озвучат меру наказания. Согласно части второй статьи 306 УК РФ как минимум ей грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, как максимум — лишение свободы на срок до трёх лет.
Совсем в ином ключе развивалось общение 19-летней девушки и 39-летнего мужчины, познакомившихся в интернетев январе прошлого года. Горожанка запросто согласилась встретиться с новым знакомым в квартире многоэтажки, откуда спешно бежала, когда начались домогательства и жестокие угрозы в её адрес.
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