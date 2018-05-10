Ещё
У беременной рязанки во время УЗИ обнаружили редкую патологию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У беременной рязанки во время УЗИ обнаружили редкую патологию 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В городской клинической больнице №8 у беременной пациентки с помощью УЗИ выявили редкую патологию, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Диагностику проводила заведующая УЗИ-кабинетом больницы Юлия Ловкова. Специалист отметила, что пациентка находилась на стационарном лечении.
«При проведении УЗИ у пациентки обнаружили редкую патологию, — рассказывает медик. — У нее выявили редкую патологию пуповины: оболочечное прикрепление в сочетании с предлежанием сосудов пуповины. Как правило, данная патология обнаруживается только во время родов, когда развивается массивное кровотечение».
По словам медика, выявление в период беременности крайне редко, позволяет предотвратить осложнения беременности и потерю плода.
АиФ Рязань: последние новости
Опубликован график отключения в Рязани горячей воды. Адреса На улице Циолковского на несколько дней перекроют движение транспорта Я решил оставить дальнейшую службу в органах СК — Владимир Махлейдт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества63
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы127
Россиян предупредили о социальной революции742
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы38
Меркель успокоила Иран75
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение