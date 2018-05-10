У беременной рязанки во время УЗИ обнаружили редкую патологию

В городской клинической больнице №8 у беременной пациентки с помощью УЗИ выявили редкую патологию, сообщает пресс-служба регионального минздрава . Диагностику проводила заведующая УЗИ-кабинетом больницы Юлия Ловкова. Специалист отметила, что пациентка находилась на стационарном лечении.

«При проведении УЗИ у пациентки обнаружили редкую патологию, — рассказывает медик. — У нее выявили редкую патологию пуповины: оболочечное прикрепление в сочетании с предлежанием сосудов пуповины. Как правило, данная патология обнаруживается только во время родов, когда развивается массивное кровотечение».

По словам медика, выявление в период беременности крайне редко, позволяет предотвратить осложнения беременности и потерю плода.