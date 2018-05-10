Власти Москвы и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве

«Стороны сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации , законами и иными правовыми актами Москвы , Красноярского края на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды», — говорится в документе.

Отмечается, что стороны создают условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров промышленного и непромышленного назначения, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Кроме того, подписанным соглашением предполагается проведение выставок, семинаров и других мероприятий, а также создание условий для стимулирования предпринимательской активности.

Согласно документу Москва и Красноярский край будут сотрудничать в рамках области здравоохранения, социальной защиты населения, образования и молодежной политики, культуры, спорта и так далее.

«Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу после его утверждения в соответствии с законодательством Москвы и Красноярского края», — подчеркивается в документе.