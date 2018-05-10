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Власти Москвы и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве
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Власти Москвы и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Правительство Москвы в лице мэра столицы Сергея Собянина и правительство Красноярского края в лице врио губернатора Александра Усса подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Стороны сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Москвы, Красноярского края на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды», — говорится в документе.
Отмечается, что стороны создают условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров промышленного и непромышленного назначения, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Кроме того, подписанным соглашением предполагается проведение выставок, семинаров и других мероприятий, а также создание условий для стимулирования предпринимательской активности.
Согласно документу Москва и Красноярский край будут сотрудничать в рамках области здравоохранения, социальной защиты населения, образования и молодежной политики, культуры, спорта и так далее.
«Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу после его утверждения в соответствии с законодательством Москвы и Красноярского края», — подчеркивается в документе.
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