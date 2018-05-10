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Крыльцо подъезда дома в Ивантеевке превратилось в пыль
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Крыльцо подъезда дома в Ивантеевке превратилось в пыль 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ступени крыльца пятиэтажного дома в Ивантеевке полностью развалились. Коммунальные службы проблему игнорируют, сообщил корреспондент «360».
Порожки разваливаются прямо на глазах, твердую основу эти ступени утратили после зимы..
«Делали козырек, с козырька начало капать прямо на ступеньки. Ступеньки развалились. Металлический уголок выскочил из креплений», — рассказал местный житель Александр Силуянов.
Александр позвонил в управляющую компанию. Сотрудники приехали через два дня. Они привели в порядок металлический каркас. Для ремонта ступенек привезли мешки со строительной смесью строительное корыто, однако дальше дело с мертвой точки не сдвинулось.
Как оказалось, в управляющей компании УРЭП № 1 о проблеме знают. Замначальника УК после телефонных консультаций рассказал, что работы по ремонту велись, но цементировать крыльцо не удалось из-за дождей. Он пообещал, что крыльцо будет отремонтировано 11 мая, если не помешает погода.
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