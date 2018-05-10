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Волжанин снял жестокую драку удодов из-за еды
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Волжанин снял жестокую драку удодов из-за еды 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волжском два строптивых удода затеяли жестокую драку из-за места кормежки. — Самцы этих прекрасных птиц делят территорию. Скоро прилетевшие в город удоды начнут размножаться, и поэтому «отцы» семейства заранее отвоевывают места, богатые на личинок и насекомых, — рассказал волжский фотограф-натуралист Василий Калинин.
Публикация от Вася Калинин (@volgalovebirds) 8 Май 2018 в 9:41 PDT  Выгоняя нахального соседа со своего участка, удод-победитель заканчивает схватку победной песней. — Самки в этих разборках не участвуют, — уточняет Василий Калинин. — Кстати, птицы с длинными носами селятся не только на пустырях и на больших открытых пространствах, но и в городе. В период размножения удоды ищут удобное дупло или селятся в заброшенных домах. Самое главное для них — не внешний антураж, а рыхлая почва, из которой они выудят вкусную личинку.
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