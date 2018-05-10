Территорию будущего исторического парка очищают от неразорвавшихся снарядов времен войны

Пиротехники МЧС России отправились в месячную командировку по разминированию территории будущего культурно-исторического парка в Новой Москве . Вместе с саперами в полевой лагерь отправилась и корреспондент «ВМ».

Просторная поляна рядом с мемориальным комплексом «Кузовлево» в поселении Роговское в годы Великой Отечественной войны являлось фактически границей между советской и фашистской армиями. Территория переходила из рук в руки едва ли не каждый день. А потому неразорвавшиеся снаряды и мины на самом, казалось бы, обычном поле в буквальном смысле на каждом шагу.

— Наша задача — обследовать территорию на предмет наличия взрывоопасных предметов, — рассказывает командир группы разминирования, начальник пиротехнического отдела, подполковник Александр Коровушкин. — С помощью специальных металлодетекторов ребята выявляют снаряды даже на большой глубине.

Перед каждым выходом члены отряда — всего в полях работают 20 смельчаков — проходят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают защитную экипировку. Расстояние между пиротехниками — не менее 25 метров. На постоянной связи находится квалифицированный врач. Капитан Александр Агафонов настраивает металлоискатель, подполковник Иван Тятерев проверяет бронежилет, а младший сержант Ринат Зарипов тем временем готовит к работе своего главного помощника — немецкую овчарку Багиру.

— Техника — это, конечно, хорошо, но на перепроверку мы всегда отправляем собак, — говорит кинолог. — Обычно они уже натренированы на запах взрывчатого вещества и найти его на стандартной площадке десять на десять метров могут почти моментально.

Действительно, лишь заслышав команду, Багира уже знает, куда ей идти. С довольным видом профессионального сыщика она подбегает прямо к месту потенциальной угрозы. Отсюда ее уже ничем не сманишь — остается только откапывать.

— Чаще всего каждый пиротехник, только начав откоп, уже понимает, что именно он обнаружил, — утверждает Коровушкин. — Если же предмет по форме опознать не удается, идентификацию производит начальник группы. За территориальный минимум потенциальной опасности мы всегда берем радиус в пятьсот метров.

Багира тем временем гордо охраняет свою находку.

—Команда 30–33 — обнаружен взрывоопасный предмет, — оперативно сообщает по рации кинолог.

На глубине около полуметра овчарке удалось учуять артиллерийский снаряд без взрывателя, но с наличием взрывчатого вещества. По словам командира группы, вещь эта действительно опасна, а потому подлежит ликвидации на специально подготовленной базе.

— Местным отдыхающим и любителям шашлыков на природе я бы не советовал забредать в такие вот неисследованные места, — предупреждает Коровушкин. — Есть вероятность, что мангал вы поставите прямо над неразорвавшейся миной. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните в «112», как можно точнее сообщайте о своем местоположении и находке. К вам немедленно выедет специальный отряд.

Ничуть не хуже срабатывают и пиротехники. Металлодетектор в руках Александра Агафонова уже на опушке леса начинает издавать странные, едва ли не космические звуки. Объяснение одно: под землей — потенциальная угроза.

— 85-й снаряд в нашей «коллекции », — говорит Коровушкин, укладывая находку в яму для хранения, расположенную в ста метрах от административной зоны. — Самый, скажем так, страшный «сувенир » — 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола. Находили и минометные мины. Не скажу, что это может взорваться просто так. Но знаете, как говорят, и палка раз в год стреляет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Роговик, заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты, командир отряда, подполковник:

— Специалисты-пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России в ходе командировочных работ расчищают территорию, на которой запланировано возведение крупного исторического комплекса. В составе группы работают 20 человек и пять единиц техники. В течение недели с начала командировки мы провели поисковые операции на территории общей площадью 1,85 гектара и обнаружили 84 взрывоопасных предмета. Прогнозировать общие результаты на данный момент сложно: впереди масштабные и долгосрочные исследования.

СПРАВКА

Территория в поселении Роговское, которую сейчас обследуют саперы, имеет историческое значение. Именно здесь в 1941 году проходила первая линия обороны Москвы. В те годы благодаря стойкости и героизму советских солдат противник не смог пройти к столице. Администрация уже разработала план проектных работ по благоустройству местности вплоть до 2030 года. Всего на территории будущего культурно-исторического парка за пять предыдущих лет спасатели обнаружили порядка 1500 взрывоопасных предметов.