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Жители Ульяновска прикоснутся к японской культуре на фестивале «Дни Японии в Ульяновске»
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Жители Ульяновска прикоснутся к японской культуре на фестивале «Дни Японии в Ульяновске» 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 10 мая. /ТАСС/. Фестиваль «Дни Японии в Ульяновске», который предполагает знакомство жителей города с японской кухней, культурой, традициями и спортом, пройдет в Ульяновске с 27 мая по 3 июня. Мероприятие вошло в программу мероприятий перекрестного Года Японии и России, сообщила в четверг журналистам директор фонда «Ульяновск — культурная столица» Татьяна Ившина.
"В Ульяновской области пройдет масштабный фестиваль «Дни Японии в Ульяновске», вошедший в официальную программу мероприятий перекрестного Года Японии и России, который познакомит жителей и гостей города с японской культурой", — сказала она.
Фестиваль откроется зарядкой с участием спортсменов из федераций японских единоборств. В первый день мероприятия также откроется Ульяновский центр японской культуры. В нем можно будет найти книги о Японии, картины и фотографии с изображениями страны, здесь также будут действовать различные тематические выставки.
В местном кинотеатре зрители увидят японские кинофильмы, а ценители японского языка узнают от эксперта об особенностях японского перевода. Вечер первого дня фестиваля завершится выставкой японских автомобилей на площадке под открытым небом на центральной площади города и концертом Ульяновского симфонического оркестра «Японская весна на Волге».
Спортивные федерации японских боевых искусств проведут Дни открытых дверей. Культурная программа фестиваля предполагает работу различных выставок, выступление японского театра теней и концерт одной из японских групп. Фестиваль завершится мастер-классом одного из японских поваров.
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