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Мошенники в скафандрах из фольги выманивали деньги на оборудование для НАСА
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Мошенники в скафандрах из фольги выманивали деньги на оборудование для НАСА 

Ридус 1 час назад
Отец и сын из Индии уговаривали бизнесменов вкладываться в якобы создаваемое ими оборудование для продажи НАСА стоимостью 375 миллиардов рупий (более 350 миллиардов рублей).
В полицию обратился предприниматель, он рассказал, что передал мошенникам больше 200 тысяч долларов (около 12,5 миллиона рублей). Однако заподозрил неладное после отмены тестирования нового оборудования якобы из-за плохой погоды.
56-летний мужчина и его 30-летний сын таким образом обманули около 30 человек. Они рассказывали жертвам, что разработали устройство, которое поможет производить «электричество из вспышек молнии и ударов грома», сообщает Indianexpress.com.
Его якобы должны были продавать НАСА через Организацию оборонных исследований и разработок Индии.
Мошенники говорили, что оно создано на основе «редкой меди», в которую попала молния, поэтому может «магнетизировать рис».
По словам полицейского, они брали медную тарелку, покрывали ее жидким магнитом и затем смешивали отварной рис с частичками металла. Чтобы обмануть жертву, они кидали рис на замагниченную медную посуду.
Отец и сын снимали дорогое жилье в Нью-Дели. У них было семь офисов. Они передвигались на люксовых автомобилях и у них было двое вооруженных охранников.
Во время задержания мужчины были одеты в скафандры из алюминиевой фольги.
Ранее мужчин задерживали за продажу змей за 17 миллионов рупий (почти 16 миллионов рублей). Они утверждали, что змеи были редкими и обладали целебными свойствами. Позднее их отпустили под залог.
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