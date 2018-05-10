Мошенники в скафандрах из фольги выманивали деньги на оборудование для НАСА

Отец и сын из Индии уговаривали бизнесменов вкладываться в якобы создаваемое ими оборудование для продажи НАСА стоимостью 375 миллиардов рупий (более 350 миллиардов рублей).

В полицию обратился предприниматель, он рассказал, что передал мошенникам больше 200 тысяч долларов (около 12,5 миллиона рублей). Однако заподозрил неладное после отмены тестирования нового оборудования якобы из-за плохой погоды.

56-летний мужчина и его 30-летний сын таким образом обманули около 30 человек. Они рассказывали жертвам, что разработали устройство, которое поможет производить «электричество из вспышек молнии и ударов грома», сообщает Indianexpress.com.

Его якобы должны были продавать НАСА через Организацию оборонных исследований и разработок Индии.

Мошенники говорили, что оно создано на основе «редкой меди», в которую попала молния, поэтому может «магнетизировать рис».

По словам полицейского, они брали медную тарелку, покрывали ее жидким магнитом и затем смешивали отварной рис с частичками металла. Чтобы обмануть жертву, они кидали рис на замагниченную медную посуду.

Отец и сын снимали дорогое жилье в Нью-Дели . У них было семь офисов. Они передвигались на люксовых автомобилях и у них было двое вооруженных охранников.

Во время задержания мужчины были одеты в скафандры из алюминиевой фольги.

Ранее мужчин задерживали за продажу змей за 17 миллионов рупий (почти 16 миллионов рублей). Они утверждали, что змеи были редкими и обладали целебными свойствами. Позднее их отпустили под залог.