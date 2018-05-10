Мокрая Светлана Бондарчук рискнула жизнью ради удачного кадра

Отдых на море предполагает массу опасностей. Вряд ли кто-то, кроме откровенных любителей экстрима, решит прижать к сердцу яркую медузу или искупаться в шторм. Но есть и неочевидные риски, с одним из которых столкнулась Светлана Бондарчук

Сейчас светская львица расслабляется на Мальдивах . Подписчики ее блога ежедневно наблюдают заманчивые кадры. Ради удачного снимка Светлана (нарочно или нет) рискнула жизнью.

«Кажется дождь собирается», — беззаботно комментирует она серию фотографий с зонтом.

Дело в том, что и вода, и металлические детали зонта являются отличным проводником электричества. Если в незадачливого купальщика ударит молния, он может попрощаться со здоровьем или жизнью.

Не повторяйте этот трюк даже ради таких красивых снимков!

Фото: instagram