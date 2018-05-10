МВД Украины начало работу над планом по деоккупации Донбасса

Министерство внутренних дел Украины приступило к разработке плана мероприятий по деоккупации Донбасса, который планируют завершить до осени. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков на заседании с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — приводит слова Авакова пресс-служба ведомства.

Он отметил, что МВД должно привлекать общественность к обсуждению плана и информировать о нём население.