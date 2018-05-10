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МВД Украины начало работу над планом по деоккупации Донбасса
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МВД Украины начало работу над планом по деоккупации Донбасса 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Министерство внутренних дел Украины приступило к разработке плана мероприятий по деоккупации Донбасса, который планируют завершить до осени. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков на заседании с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД.
«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — приводит слова Авакова пресс-служба ведомства.
Он отметил, что МВД должно привлекать общественность к обсуждению плана и информировать о нём население.
В апреле Аваков обсудил с помощником госсекретаря США план по «возвращению» Донбасса и Крым.
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал план Киева.
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