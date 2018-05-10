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В ноябрьском перинатальном центре открыты двери для мужчин
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В ноябрьском перинатальном центре открыты двери для мужчин 

ИА Север-Пресс 1 час назад
В Ноябрьске 12 мая перинатальный центр городской больницы вновь распахнет двери для посетителей — пройдет ставший уже традиционным и ежеквартальным день открытых дверей.
На встрече будут присутствовать заведующие всех отделений во главе с заместителем главного врача по акушерству и гинекологии Арсеном Арутюнянцем. Будущие родители смогут задать ему все интересующие вопросы.
«День открытых дверей мы проводим с 2016 года. Посетителей бывает много, несколько десятков человек, однако в прошлый раз было меньше обычного, и мы впервые провели встречу в формате экскурсии и показали гостям уникальные возможности центра», — сказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» главная акушерка учреждения Олеся Руклинская.
По её словам, в основном будущих рожениц и их мужей интересуют условия родовспоможения, партнерские роды, виды анестезии, вакцинация новорожденных.
«Сейчас в Ноябрьске очень популярны партнерские роды, мы, акушерки, не против присутствия мужей во время родов, наоборот, роженицы становятся дисциплинированными, стесняются при мужьях капризничать, ведут себя намного адекватнее. В центре оборудованы индивидуальные залы для партнерских родов. Специальная кровать с пультом управления во время родов нажатием кнопки трансформируется в кровать для родов. Все оборудование направлено на создание максимального комфорта для рожениц и новорожденных. Дни открытых дверей не оставляют белых пятен для пациентов центра. Учреждение оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием. Об этом говорит тот факт, что за последние годы кратно уменьшилось количество направляемых пациентов за пределы округа для консультаций и лечения», — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» Олеся Руклинская.
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