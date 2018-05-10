В Вешняках обеспечивается досуг старшего поколения

ГБУ «Центр Вешняки» занимается досугом представителей старшего поколения, проживающих в нашем районе. Об этом сообщил глава управы Сергей Махов.

Он уточнил, что в прошлом году в рамках бюджетной деятельности в этом учреждении работали секции скандинавской ходьбы, возрастной гимнастики и настольного тенниса.

Глава управы добавил, что примерно каждый месяц проводились межрайонные турниры по дартс, шашкам и шахматам. Физкультурники из секций Центра демонстрировали высокий уровень подготовки на районных соревнованиях. Устраивались для вешняковцев старшего поколения и развлекательные мероприятия, в том числе концерты для ветеранов, творческие и кулинарные конкурсы.

Сергей Махов далее рассказал о том, что в арт-студии «Лотос» еженедельно собирались члены клуба «Вернисаж», они устраивали творческие диспуты, участвовали в открытии выставок и выбирали победителей конкурсов. А творческая жизнь ансамбля «Вешняковские кружева» в течение всего прошлого года активно набирала обороты — вокалистки не только много репетировали, но и часто выступали в концертных программах района.

Каждый месяц проходили «Вешняковские посиделки», включавшие творческие состязания (конкурсы певцов, чтецов и танцоров), регулярные чествования именинников и просто дружеские чаепития.

Все эти мероприятия продолжаются и в этом году.