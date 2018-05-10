Легенда египетского футбола: «Салаху нужно переходить в „Реал“

Бывший защитник Хани Рамзи, отыгравший 124 матча за сборную Египта , считает, что его соотечественнику Мохаммеду Салаху необходимо уже в это межсезонье перейти в более сильный клуб. По мнению Рамзи, 25-летнему нападающему «Ливерпуля» больше подойдет мадридский ”Реал”

”Если говорить о том, лучше ли Салаху остаться в «Ливерпуле» или уйти в другой чемпионат, то все журналисты упоминают «Реал» и «Барселону». По мне, Салах готов сделать следующий шаг. Я думаю, время пришло. И лучше всего ему подойдет «Реал». Стиль игры мадридцев определенно подходит Салаху. Сейчас он лучший игрок «Ливерпуля», лучший бомбардир, и если он решит подождать до следующего года, то может упустить шанс из-за травмы или снижени уровня игры”, — приводит слова легендарного египтского футболиста ESPN.