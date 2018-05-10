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На улице Циолковского на несколько дней перекроют движение транспорта
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На улице Циолковского на несколько дней перекроют движение транспорта 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
в Рязани закроют движение транспорта в районе дома №25а по улице Циолковского, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Во время работ на данном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства огородят.
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