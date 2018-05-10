На улице Циолковского на несколько дней перекроют движение транспорта

Рязани закроют движение транспорта в районе дома №25а по улице Циолковского, сообщает пресс-служба горадминистрации. Во время работ на данном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства огородят.