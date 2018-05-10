СМИ: США запретят мировым авиапроизводителям поставлять самолеты в Иран 

По оценкам специалистов, авиакомпания Iran Air должна получить в общей сложности 200 самолетов. Заказы из этого количества между Airbus и Boeing распределились почти наполовину. Однако европейская компания оказалась в более сложном положении: поставки в отчетности уже отнесены в статью «доходы». В этой связи акции Airbus на Парижской бирже снизились на 1,1%.
Представители Airbus и Boeing не комментировали возможные санкции со стороны США. Однако, как стало известно, компании намерены изучить юридические аспекты введения против них ограничительных мер. В свою очередь, министр финансов США Cтивен Мнучин уточнил, что американцы имеют право отозвать экспортную лицензию у Airbus на торговлю с Ираном. По его словам, порядка 10% запчастей самолетов производятся американскими фирмами United Technologies, Rockwell Collins и General Electric.
"Эти санкции будут весьма жесткими, они окажут влияние на всю экономику Ирана. В свое время такая тактика себя оправдала, так как привела Тегеран за стол переговоров", — считает Мнучин. Между тем администрация США дала международным компаниям переходный период сроком от 90 до 180 дней, чтобы они отказались от контрактов с Ираном, а также от создания с иранскими фирмами совместных предприятий, пишет газета The Washington Post.