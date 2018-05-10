Ещё
СМИ: США запретят мировым авиапроизводителям поставлять самолеты в Иран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: США запретят мировым авиапроизводителям поставлять самолеты в Иран 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
По оценкам специалистов, авиакомпания Iran Air должна получить в общей сложности 200 самолетов. Заказы из этого количества между Airbus и Boeing распределились почти наполовину. Однако европейская компания оказалась в более сложном положении: поставки в отчетности уже отнесены в статью «доходы». В этой связи акции Airbus на Парижской бирже снизились на 1,1%.
Представители Airbus и Boeing не комментировали возможные санкции со стороны США. Однако, как стало известно, компании намерены изучить юридические аспекты введения против них ограничительных мер. В свою очередь, министр финансов США Cтивен Мнучин уточнил, что американцы имеют право отозвать экспортную лицензию у Airbus на торговлю с Ираном. По его словам, порядка 10% запчастей самолетов производятся американскими фирмами United Technologies, Rockwell Collins и General Electric.
"Эти санкции будут весьма жесткими, они окажут влияние на всю экономику Ирана. В свое время такая тактика себя оправдала, так как привела Тегеран за стол переговоров", — считает Мнучин. Между тем администрация США дала международным компаниям переходный период сроком от 90 до 180 дней, чтобы они отказались от контрактов с Ираном, а также от создания с иранскими фирмами совместных предприятий, пишет газета The Washington Post.
Российская Газета: последние новости
Первый полуфинал "Евровидения-2018". Список участников и песен Глава Ульяновска сложил с себя полномочия ПМЭФ пройдет под девизом "Создавая экономику доверия"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества44
Россиян предупредили о социальной революции615
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1285
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала700
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы19
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение