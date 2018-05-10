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В Ленинградской области батареи уходят в отпуск
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В Ленинградской области батареи уходят в отпуск 

Ivyborg.ru 1 час назад
Конец отопительного сезона напрямую связан с погодой: так, батареи в квартирах остынут только когда за окном будет в среднем +8 градусов. В некоторых районах уже пройден данный порог (+8 градусов в течение пяти дней), поэтому котельные останавливают подачу тепла в жилые дома.
В связи с установившейся теплой погодой с 10 мая прекращается теплоснабжение потребителей Волосовского, Лужского, Сланцевского районов и города Сосновый Бор, а также в ряде сельских и городских поселений Тосненского, Тихвинского, Приозерского, Ломоносовского, Кингисеппского районов. В Гатчинском районе отопительный сезон 2017-2018 годов был закончен 7 мая.
Как ранее писала ivbg.ru, с 7 мая теплоснабжающие организации Выборгского района начинают переход на летний режим. Соответствующее распоряжение подписал Глава районной администрации Геннадий Орлов.
В случае необходимости (понижения среднесуточной температуры) комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области рекомендует проводить периодическое протапливание социальных объектов, школ, детских садов.
При этом с окончанием отопительного сезона 2017-2018 годов муниципалитеты начинают подготовку к следующему осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.
Завершающийся отопительный сезон стартовал в Ленинградской области в конце сентября 2017 года. Уже в 20-х числах к периодическому протапливанию приступили 8 районов Ленинградской области — Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский. До конца сентября протапливание началось в Тосненском, Сланцевском, Ломоносовском, Киришском, Кингисеппском, Выборгском, Волосовском районах. Оставшиеся два района и городской округ — Кировский, Бокситогорский, Сосновый Бор — включились в отопительный сезон ко 2 октября.
Для своевременной и качественной подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 годов администрациям муниципальных образований были предоставлены субсидии из областного бюджета на общую сумму около 450 млн рублей.
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