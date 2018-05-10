Делегация иностранных представителей посетила Форум «Демострой-2018»

В рамках 1-ой Международной выставки и форума производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018», открывшегося 25 апреля на территории КВЦ «Патриот», делегации представителей зарубежных посольств продемонстрировали современную российскую технику.

Важно отметить, что расширение экспортных направлений на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности российских предприятий, и способствовать в этом призваны реализуемые Минпромторгом России совместно с АО „Российский экспортный центр“ меры государственной поддержки, в том числе механизмы субсидирования затрат на транспортировку экспортируемой продукции, а также затрат по сертификации и омологации техники при подтверждении ее соответствия зарубежным стандартам.