Делегация иностранных представителей посетила Форум «Демострой-2018» 

В рамках 1-ой Международной выставки и форума производителей строительно-дорожной и специализированной техники «ДЕМОСТРОЙ 2018», открывшегося 25 апреля на территории КВЦ «Патриот», делегации представителей зарубежных посольств продемонстрировали современную российскую технику.
Экспозиция выставки «ДЕМОСТРОЙ 2018» позволила ознакомиться иностранным гостям с последними разработками российских предприятий. Представителям Республики Ангола, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Румынии, Словацкой Республики и Республики Колумбия были представлены новые модели таких производителей, как АО «Галичский автокрановый завод» (Костромская область), АО «Эксмаш» (Тверская область), ООО «ДСТ-Урал» (Челябинская область), ООО МЗ «Тонар» (Московская область), ООО «Авторос» (Тверская область), ООО «Челябинский механический завод» (Челябинская область), АО «Коминвест-АКМТ» (г. Москва), ООО «Завод „Дорожных машин“ (Ярославская область), ООО „Жуковский веломотозавод“ (Брянская область), ООО „Спецтехлогистика“ (Нижегородская область), ЗАО „Тверской экскаватор“ (Тверская область), ЗАО „Чебоксарское предприятие „Сеспель“ (Чувашская Республика). Значительная часть представленной техники разработана при поддержке Минпромторга России.
Важно отметить, что расширение экспортных направлений на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности российских предприятий, и способствовать в этом призваны реализуемые Минпромторгом России совместно с АО „Российский экспортный центр“ меры государственной поддержки, в том числе механизмы субсидирования затрат на транспортировку экспортируемой продукции, а также затрат по сертификации и омологации техники при подтверждении ее соответствия зарубежным стандартам.