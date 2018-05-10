Агуэро летом может вернуться в мадридский «Атлетико»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт"

По информации издания Marca, в услугах аргентинца заинтересован мадридский «Атлетико», где выступал Агуэро до переезда в Манчестер.

Руководство «матрасников» рассматривает замену французскому форварду Антуану Гризманну , который с большой долей вероятности покинет клуб.

Отмечается, что стороны уже провели первые переговоры. На данный момент Агуэро сосредоточен на выступлении за сборную Аргентины на предстоящем чемпионате мира — 2018, который пройдет в России . По окончании мундиаля 29-летний форвард возобновит переговоры.

Агуэро выступал за «Атлетико» с 2006 по 2011 год.