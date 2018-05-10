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Агуэро летом может вернуться в мадридский «Атлетико»
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Агуэро летом может вернуться в мадридский «Атлетико» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации издания Marca, в услугах аргентинца заинтересован мадридский «Атлетико», где выступал Агуэро до переезда в Манчестер.
Руководство «матрасников» рассматривает замену французскому форварду Антуану Гризманну, который с большой долей вероятности покинет клуб.
Отмечается, что стороны уже провели первые переговоры. На данный момент Агуэро сосредоточен на выступлении за сборную Аргентины на предстоящем чемпионате мира — 2018, который пройдет в России. По окончании мундиаля 29-летний форвард возобновит переговоры.
Агуэро выступал за «Атлетико» с 2006 по 2011 год.
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