Ещё
Участники ядерной сделки должны «компенсировать» выход США, заявил Роухани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники ядерной сделки должны «компенсировать» выход США, заявил Роухани 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Оставшиеся участники соглашения по иранской ядерной программе должны в короткий срок «компенсировать» выход США из договоренности, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Европа и в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.)", — заявил Роухани, согласно сообщению на его информпортале.
Турецкий президент, в свою очередь, назвал решение США «ошибочным и неправильным», отметив необходимость сохранения ядерной сделки, поскольку она «полезна и необходима» для безопасности и стабильности в регионе, говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил, что, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана «на наивысшем уровне».
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры шли с переменным успехом в течение нескольких лет.
РИА Новости: последние новости
Мнение: США борются за мировое первенство с помощью санкций Трамп против "МММ", или Как скоро США поставят Европу Ираком День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества44
Россиян предупредили о социальной революции615
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1285
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала700
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы19
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение