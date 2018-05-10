Комитет Госдумы предложил ввести в законодательство понятие «цифровых денег» 

Члены Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании 10 мая утвердили заключение на проект Федерального закона об изменениях в первую, вторую и четвертую часть Гражданского кодекса, связанных с введением понятий «цифрового права» и «цифровых денег», передаёт пресс-служба Комитета.
В заключении информационного Комитета палаты прописана необходимость согласования предлагаемых новелл с положениями Гражданского кодекса и закона «О Центральном банке Российской Федерации».
По результатам заседания Комитет отправил в рассылку проект закона, добавляющий доступ к интернету в пакет услуг связи, представляющихся для районов Крайнего Севера, и проект закона, уточняющего порядок продажи сим-карт вне салонов связи.
При рассмотрении инициативы, призванной ограничить расходы региональных органов власти на информирование населения о своей работе, члены Комитета отметили, что законопроект требует согласования с действующим законом об обеспечении доступа к данным о деятельности региональных властей и местного самоуправления.
Обсуждая проект закона, устанавливающего меры противодействия санкциям США в части, касающейся коммуникационно-информационных технологий, депутаты утвердили позицию Комитета, что ряд положений об обороте телекоммуникационного оборудования и использования программного обеспечения уже регламентируются законами, определяющими проведение закупок для органов государственного и муниципального управления.