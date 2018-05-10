Конференция «Маркетинг торговых центров. Перезагрузка»

Руководителю торгового центра!

7-8 июня 2018г. пройдет 5-я практическая конференция «Маркетинг торговых центров. Перезагрузка».

В усиливающейся конкуренции все сложнее удерживать старых покупателей и привлекать новых клиентов с помощью традиционных технологий. В условиях уменьшения доли ритейла в кошельке потребителя, построение лояльности является критически важной задачей.

Один из ключевых блоков конференции впервые будет посвящен теме безопасности торговых центров. Среди обсуждаемых тем:

— особенности проектирования и эксплуатации систем пожарной сигнализации в ТЦ, размещающихся в старых зданиях фабрик, заводов, складов;

— работа с ЧОПами;

— возможности переформатирования пространств торгового центра.

Участники конференции также получат ответы на вопросы:

— Как понимать истинные потребности потребителей?

— Как завоевать новое поколение покупателей?

— Как отслеживать эффективность маркетинга на каждом этапе?

— Какие стратегии работают в новой реальности?

— Как правильно интерпретировать данные исследований для развития бизнеса?

— Какие нетрадиционные форматы ритейла в ТЦ актуальны?

— Как поймать покупателя в соцсетях?

— Нужен ли социальный маркетинг торговому центру?

Приглашаются к участию: руководители торговых центров и торгово-развлекательных центров, управляющих компаний, девелоперы, консалтинговые компании, собственники объектов торговой недвижимости, руководители отделов маркетинга, менеджеры по развитию высшего и среднего звена, компании-поставщики сервисов и решений.

Участие платное. Каждый участник получает СЕРТИФИКАТ.

Телефон для справок: 7 (495) 225-25-42,