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Конференция «Маркетинг торговых центров. Перезагрузка»
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Конференция «Маркетинг торговых центров. Перезагрузка» 

Управа района Якиманка 1 час назад
Руководителю торгового центра!
7-8 июня 2018г. пройдет 5-я практическая конференция «Маркетинг торговых центров. Перезагрузка».
В усиливающейся конкуренции все сложнее удерживать старых покупателей и привлекать новых клиентов с помощью традиционных технологий. В условиях уменьшения доли ритейла в кошельке потребителя, построение лояльности является критически важной задачей.
Один из ключевых блоков конференции впервые будет посвящен теме безопасности торговых центров. Среди обсуждаемых тем:
— особенности проектирования и эксплуатации систем пожарной сигнализации в ТЦ, размещающихся в старых зданиях фабрик, заводов, складов;
— работа с ЧОПами;
— возможности переформатирования пространств торгового центра.
Участники конференции также получат ответы на вопросы:
— Как понимать истинные потребности потребителей?
— Как завоевать новое поколение покупателей?
— Как отслеживать эффективность маркетинга на каждом этапе?
— Какие стратегии работают в новой реальности?
— Как правильно интерпретировать данные исследований для развития бизнеса?
— Какие нетрадиционные форматы ритейла в ТЦ актуальны?
— Как поймать покупателя в соцсетях?
— Нужен ли социальный маркетинг торговому центру?
Приглашаются к участию: руководители торговых центров и торгово-развлекательных центров, управляющих компаний, девелоперы, консалтинговые компании, собственники объектов торговой недвижимости, руководители отделов маркетинга, менеджеры по развитию высшего и среднего звена, компании-поставщики сервисов и решений.
Участие платное. Каждый участник получает СЕРТИФИКАТ.
Телефон для справок: 7 (495) 225-25-42,
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