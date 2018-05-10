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Поздравительный баннер украсил Шипиловскую улицу
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Поздравительный баннер украсил Шипиловскую улицу 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Жители и власти района Орехово-Борисово Северное разместили баннер-поздравление с Днем Победы на фасаде технического объекта. Однако прохожие смогли полюбоваться им только один день, 9 мая. Такой короткий срок связан со сложным путем согласования проекта, который пришлось пройти активным жителям, сотрудникам управы и даже депутату Мосгордумы.
— Несколько лет назад, к 70-летию Победы, в Москве Российским Военно-Историческим Обществом был реализован арт-проект граффити «Наши Герои», а наряду с ним и проект нашей управы «Мы помним, мы гордимся», — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» инициатор проведенного мероприятия, житель района Орехово-Борисово Северное Михаил Кривунь. — Что-то подобное, но в локальном масштабе я предложил сделать к 9 Мая своим соседям — жителям дома по адресу: улица Шипиловская, дом 34, корпус 2. Мне удалось собрать тридцать подписей, одобрение управы и депутата Мосгордумы Степана Орлова.
Сначала Кривуню пришла идея написать граффити на стене технического здания, но одно из госпредприятий запретило реализацию такого проекта.
— Я сделал официальный документ, где представил зарисовки своей идеи и собрал подписи соседей, — добавил Кривунь, — В итоге, наш баннер украшал район один день. Это тоже своего рода Победа!
Фото предоставил Михаил Кривунь
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