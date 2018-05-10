Тротц: «Боль и страдания прошлого сделали игроков „Вашингтона“ сильнее»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился эмоциями от выхода в финал Восточной конференции НХЛ. Столичная команда впервые при Тротце прошла два раунда плей-офф — в предыдущие два сезона команда выигрывала регулярный чемпионат НХЛ, а во втором раунде плей-офф неизменно уступала «Питтсбург Пингвинз». В финале Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Тампой».

«Я работаю с этой командой четыре года, но костяк команды играет здесь намного дольше. Им, наверное, нужно было пройти через все это. Хороший это был опыт, плохой или даже болезненный, но он сделал нас сильнее. Твердость характера заключается главным образом в том, как ты реагируешь на нокдауны. Сумеешь снова подняться или останешься лежать? Боль и страдания прошлого сделали этих парней сильнее, решительнее и упорнее. А еще — более сфокусированными и преданными делу», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.