Минобороны РФ могут наделить функцией ввода в эксплуатацию лифтов и эскалаторов

Министерство обороны России может получить функцию ввода в эксплуатацию лифтов, платформ для инвалидов, треволаторов и эскалаторов за исключением использующихся в метрополитене. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из материалов на сайте следует, что военное ведомство готовит «административный регламент по предоставлению Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, после замены и модернизации».

Проект акта был создан 10 мая и на данный момент находится на стадии общественного обсуждения. Планируется, что нормативный акт вступит в силу в сентябре 2018 года.