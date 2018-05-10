Прихожане храма на Большой Академической совершат паломничество в Переславль— Залесский

В воскресенье, 17 июня, начнется паломническая поездка прихожан храма святого великомученика Георгия Победоносца, который расположен в Коптеве, в села Годеново, Антушково, а также Никольский монастырь. Об этом сообщили организаторы.

— Участники экскурсии совершат визит в село Годеново к Животворящему Кресту Господню, село Антушково на место явления Животворящего Креста и посетят Никольский монастырь в городе Переславль-Залесский , — рассказал представитель храма в Коптеве.

Дополнительную информацию о поездке можно получить в храме, там же можно задать вопрос о возможности участия в поездке. Адрес храма: Большая Академическая ул., д. 33. (жм)