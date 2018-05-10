Ещё
Прихожане храма на Большой Академической совершат паломничество в Переславль— Залесский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прихожане храма на Большой Академической совершат паломничество в Переславль— Залесский 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В воскресенье, 17 июня, начнется паломническая поездка прихожан храма святого великомученика Георгия Победоносца, который расположен в Коптеве, в села Годеново, Антушково, а также Никольский монастырь. Об этом сообщили организаторы.
— Участники экскурсии совершат визит в село Годеново к Животворящему Кресту Господню, село Антушково на место явления Животворящего Креста и посетят Никольский монастырь в городе Переславль-Залесский, — рассказал представитель храма в Коптеве.
Дополнительную информацию о поездке можно получить в храме, там же можно задать вопрос о возможности участия в поездке. Адрес храма: Большая Академическая ул., д. 33. (жм)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Юные артисты из Коптева выступили перед ветеранами Концертная программа в честь Дня Победы пройдет в проезде Черепановых Английский язык пользуется популярностью у участников проекта «Московское долголетие» в Коптеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества65
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы162
Россиян предупредили о социальной революции753
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы38
Меркель успокоила Иран81
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение