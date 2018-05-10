Ликвидацию сельских больниц возьмут под парламентский контроль

Госдуме проведут мониторинг реализации закона, который запрещает закрытие сельских больниц без учёта мнения жителей. Соответствующее решение приняли члены Комитета Госдумы по охране здоровья.

Кроме того, парламентарии намерены форсировать принятие ведомственных подзаконных актов и вместе с Минздравом выработать рекомендации для регионов, как без ущемления прав граждан реорганизовать медицинские учреждения.

«В настоящее время подзаконные акты для реализации закона отсутствуют в Саратовской, Астраханской, Хабаровской, Омской, Томской и других областях», — проинформировал коллег член комитета Госдумы по охране здоровья и автор закона о запрете ликвидации сельских больниц без учёта мнения жителей Николай Герасименко . Между тем закон крайне актуален в связи с новыми Майскими указами Президента, напомнил парламентарий.

В ОНФ, как отметил заместитель председателя думского Комитета Николай Говорин , тему реорганизации сельских больниц также возьмут под контроль. Не исключено, что по итогам мониторинга, данные о субъектах, которые не разработали подзаконные акты для реорганизации больниц и не создали согласительные комиссии, передадут в прокуратуру

Закон о запрете ликвидации сельских больниц без учёта мнения жителей был принят в конце осенней сессии. Согласно документу, для закрытия больниц на селе в регионе создаются комиссии и определяется порядок реорганизации учреждения.