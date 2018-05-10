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Назарбаев: Алматинская область — пример для всех
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Назарбаев: Алматинская область — пример для всех 

Мир24 1 час назад
К такому выводу пришел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, посетив бизнес-инкубатор в выставочном комплексе «Атамекен», передает телеканал «МИР 24».
Там глава государства пообщался с начинающими предпринимателями Алматинской области. Дал несколько советов и обозначил самые перспективные отрасли для развития в регионе.
«Алматинская область, особенно в аграрном комплексе, является примером для всех. Экономика выросла выше, чем в среднем на 4,2 процента. Выросло сельское хозяйство, строительство и ввод социальных объектов, потому что вся экономика области сконцентрирована на 3-4 районах, где и промышленность, и все. Эти 4 района дают почти 70 процентов экономики региона. Другие районы слабо развиваются, надо обратить на это внимание», — сказал Назарбаев.
Также президент отметил, что в области создаются все необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание глава государства посоветовал уделить строительной и производственной отраслям.
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