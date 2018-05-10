Жена Белых: «Я буду его убеждать идти в ЕСПЧ, веры в российское правосудие нет»

Мосгорсуд оставил в силе приговор Никите Белых . Экс-губернатор Кировской области осужден на восемь лет колонии. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере более 48 млн рублей за получение взятки. Единственным послаблением стало то, что суд снял с Белых ограничение в занятии должностей в сфере образования в течение трех лет после выхода на свободу. «Также он сможет занимать должности в органах муниципальной и государственной власти, — сказала судья, Адвокат бывшего губернатора считает, что до этого момента в заключении Белых может и не дожить. Суду было предоставлено заключение врачебной комиссии о том, что состояние здоровья Никиты Белых не исключает угрозы летального исхода при содержании под стражей. Суд это заключение проигнорировал, говорит Андрей Грохотов . С ним беседовала судебный обозреватель Business FM Мария Локотецкая:

— Конечно, мы разочарованы решением. Мы обсуждали вопрос, когда мы встретимся для того, чтобы продолжить дальнейшую работу.

— С юридической точки зрения, куда у вас остается возможность обратиться?

— Сейчас кассационный порядок. Это президиум Мосгорсуда, в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда. Дальше мы будем двигаться в этом направлении.

— С учетом состояния здоровья вашего подзащитного куда-то еще можно обратиться, какие-то варианты у защиты остались? Например, правозащитников попросить о помощи?

— Варианты есть, да, но я сейчас не хотел бы раскрывать все планы. Конечно, мы будем активно работать. И, в первую очередь, сейчас, на данном этапе, важно именно здоровье, потому что предстоит этапирование, адаптация на новом месте. Все это, конечно, для здоровья очередное испытание.

Готов ли Белых в случае поражения во всех судебных инстанциях в России идти дальше? Этот вопрос Мария Локотецкая задала жене Никите Белых Екатерине:

— В течение полугода защита осужденного имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека . Будут ли это делать Никита Белых и его адвокат?

— У Никиты Юрьевича очень четкая позиция на этот счет была. Я пытаюсь его переубедить, потому что я считаю, что это нужно делать. Он не хочет. А сейчас, я думаю, следующий наш шаг — это кассация в Верховном суде. И, если уже Верховный суд окажется глух к этому абсурду, тогда, да, я буду убеждать супруга идти в ЕСПЧ.

— А почему он не хочет в ЕСПЧ обращаться? Он все-таки верит, что здесь может чего-то добиться?

— Да, как не странно, несмотря на уже пройденный опыт, несмотря на сегодняшнее цирковое представление, у него еще есть вера в российское правосудие. У меня нет.

Ева Меркачева. По процедуре Никиту Белых могут этпаировать в колонию уже через десять суток. На практике иногда этот процесс затягивается на недели или даже месяцы. Возможно, Белых окажется в одной колонии с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым , заявила Business FM заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы

Ева Меркачева заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы „Его болезнь не входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию не под стражей, не отбыванию наказания. Это самое печальное. Тем более что он, на самом деле, верил, прямо свято верил, что кассационная инстанция изменит приговор. Он был настолько в этом уверен, что, честно говоря, даже мы как-то с подозрением отнеслись к его словам. У нас такой уверенности, в отличие от него, не было, но он говорил, что не спешите, не надо думать сейчас про колонию, про этап, потому что вот еще будет апелляция. А надо понимать, что после апелляции его отправляют в десятидневный срок с момента получения документов приговора из Мосгорсуда. Соответственно, если он даже подаст в Верховный суд, он это сделает обязательно, то уже дожидаться решений Верховного суда он будет все равно уже в колонии. Мы последний раз обсуждали, хочет ли он в Кировскую область поехать отбывать наказание или в какой-то другой регион. Он сказал, что с Кировской областью его сейчас ничего не связывает. Конечно, он бы хотел быть поближе к Москве, потому что в Москве жена у него. И все близкие люди у него в Москве. Но он все время упирал на то, что рано думать о колонии, рано думать об этапе. Оказалось, что, на самом деле, вот самое время. Я думаю, что он сейчас будет находиться в таком тяжелом состоянии моральном. В ближайшее время мы его обязательно навестим. Что касается его болезней, в любой колонии есть медчасти, а есть колонии, которые располагаются в непосредственной близости с тюремными больницами. Можно ходатайствовать о том, чтобы его перевели в такую колонию на тот экстренный случай, если ему будет плохо, чтобы медицинская помощь профессиональная подоспела быстро. Очень даже может быть, что его посадят с Улюкаевым, потому что как раз речь велась о том, что были такие специализированные участки в некоторых колониях, где бы содержались чиновники высокого ранга. И мы все задавали вопросы, они говорили, что было бы очень здорово, чтобы такие места были, особые для чиновников. То есть условия там будут те же самые. Это единственное, что вот их отделят от общей массы заключенных“.

Куда именно отправится сам Алексей Улюкаев, до сих пор неизвестно.