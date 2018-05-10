Ещё
О детском летнем отдыхе и торговле поговорят на встрече с главой управы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О детском летнем отдыхе и торговле поговорят на встрече с главой управы 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Исполняющий обязанности управы района Орехово-Борисово Северное Сергей Бойцов проведет встречу с жителями в среду, 16 мая.
Одной из основных тем в повестке дня значится вопрос об организации отдыха детей и подростков района Орехово-Борисово Северное летом 2018 года. Помимо этого, все присутствующие обсудят текущее состояние и работу магазинов, ларьков и региональных ярмарок.
Жители района Орехово-Борисово Северное смогут задать интересующие их вопросы, но после того, как выступят главные спикеры встречи.
Обсуждение начнется в 19:00 в школе №939, которая находится по адресу: Шипиловская улица, дом 27, корпус 2.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Диагностику меланомы проведут в Центре дерматологии и косметологии Поздравительный баннер украсил Шипиловскую улицу Вальс и польку станцуют в «Царицыне» в День Победы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества63
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы127
Россиян предупредили о социальной революции742
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы38
Меркель успокоила Иран75
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение