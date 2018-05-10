О детском летнем отдыхе и торговле поговорят на встрече с главой управы

Исполняющий обязанности управы района Орехово-Борисово Северное Сергей Бойцов проведет встречу с жителями в среду, 16 мая.

Одной из основных тем в повестке дня значится вопрос об организации отдыха детей и подростков района Орехово-Борисово Северное летом 2018 года. Помимо этого, все присутствующие обсудят текущее состояние и работу магазинов, ларьков и региональных ярмарок.

Жители района Орехово-Борисово Северное смогут задать интересующие их вопросы, но после того, как выступят главные спикеры встречи.

Обсуждение начнется в 19:00 в школе №939, которая находится по адресу: Шипиловская улица, дом 27, корпус 2.