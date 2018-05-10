Ещё
77-летняя жительница Новодвинска поблагодарила сотрудников УМВД России по Архангельской области за сердечное отношение к людям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

77-летняя жительница Новодвинска поблагодарила сотрудников УМВД России по Архангельской области за сердечное отношение к людям 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На имя начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Сергея Александровича Волчкова пришло письмо от 77-летней жительницы Новодвинска, в котором она благодарит сотрудников отделения по вопросам миграции ОМВД России «Приморский» за оперативность и профессионализм.
Женщина обратилась в подразделение за получением услуги по регистрационному учету. В скором времени ей нужно было уехать из города, поэтому пенсионерка обратилась к сотрудникам с просьбой подготовить документы как можно быстрее. Специалисты отнеслись к ситуации с пониманием и предоставили услугу в максимально короткие сроки.
Пожилая женщина отметила, что была приятно удивлена доброжелательности, оперативности и профессионализму работников подразделения и поблагодарила их за сердечное отношение к людям.
Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России «Приморский» отметили, что их ежедневная работа и впредь будет направлена на повышение комфортных условий и качества оказания государственных услуг, своевременное решение вопросов в пределах их компетенции.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники МВД России на территории Московской области пресекли незаконное производство алкогольной продукции В преддверии Дня Победы в Управлении МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу прошла встреча с ветеранами МВД Ветераны УТ МВД России по СЗФО приняли участие в торжественной церемонии захоронения останков советских воинов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества65
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы162
Россиян предупредили о социальной революции753
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы38
Меркель успокоила Иран81
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение