77-летняя жительница Новодвинска поблагодарила сотрудников УМВД России по Архангельской области за сердечное отношение к людям

Женщина обратилась в подразделение за получением услуги по регистрационному учету. В скором времени ей нужно было уехать из города, поэтому пенсионерка обратилась к сотрудникам с просьбой подготовить документы как можно быстрее. Специалисты отнеслись к ситуации с пониманием и предоставили услугу в максимально короткие сроки.

Пожилая женщина отметила, что была приятно удивлена доброжелательности, оперативности и профессионализму работников подразделения и поблагодарила их за сердечное отношение к людям.

Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России «Приморский» отметили, что их ежедневная работа и впредь будет направлена на повышение комфортных условий и качества оказания государственных услуг, своевременное решение вопросов в пределах их компетенции.