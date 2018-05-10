В конце мая самарцы смогут погулять по четвертой очереди набережной

Первая такая проверка прошла в октябре прошлого года, многие замечания инвалидов были учтены, но некоторые недочеты остались. Пока завершаются работы, доступ для гуляющих на эту очередь набережной ограничен.

"Реконструкция четвертой очереди набережной подходит к финалу, нам осталось сделать зоны примыкания — к Кинапу и к Софийскому собору, — поясняет замруководителя департамента градостроительства администрации Самары Олег Захаров . — Планируем, что в ближайшие 2-3 недели закончим. Мы уже делали пробный пуск фонтана. Покрасили Ладью, сделали все спуски и сходы, ставим фонари, завершаем газоны. Осталось доложить порядка тысячи кв. метров плитки и 7 тыс. кв. метров асфальта. Подрядчики работают в две смены, практически весь световой день. Контроль со стороны городской администрации, со стороны областного правительства ежедневный. Думаю, к концу мая самарцы уже смогут здесь гулять. Поверьте, мы сами очень хотим побыстрее открыть набережную для людей".

Захаров рассказал, что все основные виды строительно-монтажных работ были завершены в прошлом году. Здесь поменяли все сети: ливневая и бытовая канализация, освещение, автополив газонов. А в марте должны были закончить благоустройство территории. Но в этом году еще 20 апреля снег лежал, поэтому сроки работ серьезно уплотнились, а кое-что пришлось переделывать после зимы. Чтобы спуститься вниз, маломобильным участникам мониторинга пришлось воспользоваться помощью строителей. Нам сообщили, что вдоль дорожек будут установлены скамейки, возле которых уже положили тактильную разметку — плитку с пупырышками, которая обозначает либо ступени, либо скамейки. «Почему при прокладывании пешеходных тротуаров бордюр понижен до уровня плитки? — интересуется представитель Минсоцдемографии Константин Кириенко. Ему поясняют, что просевшую за зиму и после проведения работ плитку в ближайшее время переложат и бордюр будет возвышаться не менее чем на 2 см. — Но по правилам должно быть 5 см! Ребенок на велосипеде может случайно скатиться с горы. Для слепых такой бордюр очень важен — они тростью себе направление определяют».

На Некрасовском спуске между второй и третьей очередью работает специально оборудованный пляж для инвалидов, на четвертой очереди они также смогут спуститься к пляжной зоне. Основной пандус для спуска находится рядом с остановкой общественного транспорта, его скоро заасфальтируют. Чуть левее — на следующем ярусе есть пока не работающая подъемная платформа для спуска еще на один ярус, еще один подъемник находится возле фонтана у Софийского собора, а дальше можно спуститься по боковым дорожкам вниз к пляжной зоне. Инвалиды долго допытывались, как будут работать подъемники, куда надо звонить и на какую кнопку нажимать, чтобы вызвать помощь.

Заехали проверяющие и на крышу ХБК (хозяйственно-бытовой корпус) неподалеку от Кинапа, где будут открыты стационарные туалеты — с одной стороны для граждан, с другой — для инвалидов. В этом здании будет размещаться весь персонал, который обслуживает набережную. На крыше оборудуют небольшую смотровую площадку с газонами.

По пути движения обнаружилась выступающая над асфальтом решетка ливневой канализации и люди на колясках наглядно продемонстрировали, как легко в ней может застрять колесо. Решетку обещали заменить и «утопить».

"Все можно поправить, было бы желание и понимание необходимости этого, — считает инвалид-колясочник, директор АНО «Студия инклюзивного творчества» и руководитель центра современной реабилитации Екатерина Сизова. — Когда людей с инвалидностью приглашают на мониторинг общегородских пространств, часто не понимают главного. Мы выступаем не только за себя, мы — за детей в колясках и за пожилых людей с палочками, мы за тех, кто на роллерах, скейтах или велосипедах. Маломобильные группы — не равно инвалиды! Если нет ограждения на склоне — это опасно для всех, и для стареньких бабушек, и для активных детей. Пандусы делаются и для мам с колясками в том числе!".

Член СРМОО «Инклюзивный клуб добровольцев» Ольга Лифанова , слепая девушка с лабрадором-поводырем по кличке Гера, отважно двигалась по стройплощадке при помощи трости. «Конечно я боюсь здесь идти, громкий звук дезориентирует, — делится Ольга. — Конечно, собака меня предупреждает больше чем трость о многих препятствиях. Но иногда я просто могу не понять куда зашла, например, на одних ступеньках еще не установили перила, а для меня это плохо. Мне здесь не хватило тактильных направляющих, вдоль которых я бы могла вести тростью. А наверху, по-моему, есть разграничение пешеходной и велосипедной зоны, но они визуальные, без тактильных элементов. То есть незрячий или слабовидящий человек может зайти на велосипедную дорожку и не понять этого».

"Грандиозные изменения произошли на всей очереди набережной, — подводит итоги инспекции председатель правления Самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских. — Отличное место отдыха горожан, а если немного подработать, будет удобно и людям с ограниченными возможностями. Меня напрягает, что на крутых склонах нет ограждений для маленьких детей. Очень понравилось, что учли наши осенние замечания и делают поручни на лестницах. Обещают также устранить такие недоделки как укладка сливных решеток нужного диаметра и размера. Что касается подъемников — их надо смотреть в деле, а самое главное — мы должны понимать алгоритм их использования. На данный момент непонятно, как человек на коляске может воспользоваться этим подъемником, кто будет его включать и выключать. Обещают, что МП «Набережная», которая вскоре получит этот объект в эксплуатацию, с этим разберется".